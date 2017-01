Pemex volverá a tener equilibrio financiero en 2020: González

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, aunque no tiene duda de que todavía hay ese combustible en nuestro país.



Al tener una reunión de trabajo con diputado y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), González Anaya informó que la naturaleza fue generosa con México, y le dio Cantarell, pero éste no fue eterno y ya se está acabando, incluso reconoció que fue muy difícil para nuestro país reemplazar la producción de este yacimiento.



“Se acabó Cantarell, yo tengo un dicho, la naturaleza fue generosa con México pero no fue eterna, nos dio un Cantarell y ya se está acabando, la nueva geología se va a quedar y así es como vamos a tener que trabajar, cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, pero hay petróleo, de eso no tengan la menor duda”, afirmó.



Afirmó que aunque parezca sorprendente para 2019 o 2020, Pemex va a volver a tener un equilibrio financiero, y adelantó que actualmente tiene finanzas estables con el ajuste de 100 mil millones de pesos que se planteó en el plan de negocios que presentó hace unos meses.