Arrestan a brasileño con $20 millones en efectivo en EU

BOSTON(AP)

Un brasileño se encuentra en detenido en Massachusetts sin derecho a fianza después de que la policía encontrara unos 20 millones de dólares en efectivo escondidos en la base de un colchón en su apartamento, informaron las autoridades.



Un juez dictaminó el lunes que Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, podría huir y ordenó su detención bajo los cargos de conspirar para lavar dinero.



Rocha fue arrestado este mes, cuando el dinero fue descubierto en un apartamento de Westborough.



Los fiscales dicen que el acusado forma parte de un plan para transferir millones de dólares a Brasil lavando dinero a través de Hong Kong. El dinero era de TelexFree, una compañía de telefonía por internet que ya no existe y que las autoridades dicen que era un esquema de pirámide masiva.



The Boston Herald informa el martes que el abogado de Rocha argumentó que su cliente no tenía antecedentes penales y que debería recibir una fianza con monitoreo por GPS.