Aspirantes panistas rechazan designación

NAUCALPAN, México(SUN)

La militancia debe elegir al candidato del PAN al gobierno del Estado de México, aseguró el diputado federal Ulises Ramírez Núñez, al dar a conocer acuerdos a los que llegaron los cinco aspirantes a la candidatura.La senadora Laura Rojas, los ex alcaldes de Naucalpan José Luis Durán Reveles y de Toluca, Juan Carlos Núñez Armas y Juan Rodolfo Sánchez Gómez, así como el también ex senador y ex edil de Tlalnepantla Ulises Ramírez Núñez se reunieron la tarde del lunes para llegar a un acuerdo que entregarían al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, en el que rechazan la forma en que se ha decidido el proceso interno para la elección del candidato panista, informó el diputado federal.José Luis Durán afirmó que los cinco aspirantes realizaron un diálogo franco, rumbo al proceso interno de selección del candidato del PAN al gobierno del Estado de México.“[Los precandidatos panistas] rechazamos una designación del candidato o candidata, la cual debe ser elegida por la militancia, por lo que defenderemos los acuerdos del Consejo Nacional”, dijo Ramírez, esto al agotarse el tiempo para el registro de una coalición con el PRD.Además, acusó a Víctor Hugo Sondón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, de realizar un “proceso desaseado”, no solo en la búsqueda de una coalición con el PRD, sino además en la emisión de una convocatoria para la elección del candidato panista.Por ello, los cinco aspirantes a la candidatura del PAN entregarán al CEN su acuerdo de impulsar un proceso trasparente de elección del candidato al gobierno mexiquense.El PAN puede solo: alcaldes. El PAN no necesita de una coalición con el PRD para ganar la gubernatura del Estado de México, afirmó el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, al ingresar a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de la dirigencia estatal del PAN.“La sociedad pide que Acción Nacional gobierne el Estado de México”, expuso Vargas y reiteró que “el PAN gana solo esta gubernatura, no sólo por el descontento ciudadano, sino además porque el partido nunca había estado mejor posicionado”.A su vez, la alcaldesa panista de Atizapán de Zaragoza, Ana Balderas, enfatizó que la ciudadanía confía en el PAN, no en las alianzas con la izquierda.Con Josefina Vázquez Mota “o con quién salga los panistas vamos a estar unidos”, afirmó la presidenta municipal de Atizapán.