Un "ángel" envía regalos a Fernanda, niña diagnosticada con lupus

MICHOACÁN(SUN)

Fernanda Paola Flores Cortés es originaria de Pátzcuaro, Michoacán, y cuenta que desde hace dos años la diagnosticaron con lupus. Tiene 14 años de edad y acude una vez al mes al Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" ubicado en la ciudad de Morelia.



Para salvar su vida, Fernanda recibe un tratamiento de Lupus eritematoso sistémico (SLE por sus siglas en inglés) por lo que acudió este sábado a su cita médica, sin embargo, se llevó una gran sorpresa dada "desde el corazón de un ángel" que pidió anonimato.



A Fernanda se le adelantó la Nochebuena y recibió diversos regalos porque, a través de una página de Facebook, su carta dirigida al Niño Dios fue recibida por una persona que cumplió sus sueños.



"Me regalaron una tablet, una muñeca, dulces y una pelota; todos los pedí en mi carta", describe con el rostro iluminado y sonriente.



Su lupus, solamente es tratable y hay veces que todas sus extremidades se hinchan, lo que le produce dolor en los huesos y articulaciones, explica.



"Por mi enfermedad hay días que estoy bien, otros días mal; el otro día yo estaba bien, pero convulsioné y me tuvieron que traer al hospital. Me hacen también quimioterapias y se me cae el cabello por eso uso peluca", cuenta la pequeña.



A pesar de vivir con una enfermedad autoinmune y crónica que afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo, Fernanda se muestra dispuesta y sonriente porque siente que ha realizado uno de sus sueños al tener la tablet que tanto había deseado.



Juan Fernando Flores, padre de Fernanda, comenta que la enfermedad de su hija, la menor de tres, ha sido difícil de afrontar, más aún porque fue abandonado por su esposa desde hace once años.



"Ha sido muy difícil", repite con un nudo en la garganta. Agradece a todas las personas que este sábado le "arrancaron un mar de sonrisas a su hija".



La falta de posibilidades económicas, narra Juan, le impide cumplir todos sus sueños de su pequeña.



Visiblemente emocionado, el hombre de 40 años, dice que "no siempre se puede comprarle un regalito, pues con la enfermedad se van mil pesos para acá, mil pesos para allá y no se puede".



Fernanda Paola sueña con ser de grande enfermera pues asegura que ha sido tratada con mucho cariño por las personas que la cuidan en el hospital; la escuchan e impulsan a salir adelante.



El Centro Asistencial de Desarrollo Infantil "Miguel Arreola", que se ubica frente al Hospital Infantil, realizó una pastorela para los niños con cáncer que acuden diariamente a recibir sus tratamientos, como una muestra de solidaridad durante las fiestas.



Margarita Mondragón, una mujer de 72 años de edad, busca año con año, personas que quieran apadrinar a niños con cáncer, lupus o leucemia.

A través de una página de Facebook, y apoyada por sus hijos, hace cinco años Margarita comenzó a invitar a sus conocidos a sumarse a esta noble causa.



Como resultado, personas de diferentes estratos sociales, solidarios y dispuestos a compartir, han acudido a su llamado.



Desde la página de Facebook "Hospital del Niño Morelia, Ayuda a familiares" publican las cartas a los Reyes Magos de los menores en espera de que la sociedad se sume y haga feliz a un pequeño en estas fechas.



En esta ocasión 200 pequeños escribieron sus deseos, entre ellos Fernanda Paola quién también fue felicitada por cumplir hoy 14 años de edad.