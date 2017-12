Asambleísta denuncia en tribuna desaparición de su bolsa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la sesión de la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto 2018 de la Ciudad de México desapareció la bolsa de la diputada del PRD, Elizabeth Mateos.



Luego de que se aprobara el paquete económico y la Ley del Poder Judicial, los legisladores clausuraron el actual periodo ordinario de sesiones, entonaron el himno nacional y antes de que se retiraran, la legisladora tomó el micrófono.



"Lo lamento pero no aparece mi bolsa", expresó la ex delegada de Iztacalco.



Mientras la mayoría de los diputados se tomaban fotografías y se retiraban del recinto de Donceles, la diputada del PRD esperó por varios minutos junto a su equipo pues aún no aparecía su bolsa.