Detienen en Puebla a ex secretario de Salud de Javier Duarte

(GH)

El ex secretario de Salud de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi Dib, fue detenido en Puebla.



Está acusado de desvío de recursos a su paso por la dependencia estatal, entre estos, el relacionado con el fraude en la construcción de la Torre Pediátrica en Veracruz.



La detención fue efectuada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Puebla en coordinación con personal de la Fiscalía de Veracruz. El ex funcionario será trasladado a un penal de Veracruz esta tarde.



Juan Antonio Nemi Dib también fue director del Sistema Estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF), secretario Técnico del Sistema Estatal de Seguridad Pública y secretario particular del ex gobernador preso en un penal de la capital del país.





Fuente: Milenio