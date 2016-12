Otorgan amparo a agresor de Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que promovió Fabián España Moya y otorgó una suspensión provisional para que el ex policía que agredió a la senadora Ana Gabriela Guevara no pueda ser detenido.



De acuerdo con el expediente 1117/2016, el juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la suspensión provisional y fijó un importe de garantía por 5 mil 500 pesos. Los actos reclamados en la demanda de amparo España Moya son contra cualquier orden de aprehensión.



La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Delegación Estatal en el Estado de México, inició una Carpeta de Investigación por la agresión de la que fue víctima la senadora Ana Guevara.



De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, la legisladora del Partido del Trabajo fue golpeada por varios hombres cuando se dirigía en su motocicleta de Lerma hacia la zona de Santa Fe, motivo por el cual fue trasladada a un hospital.



La PGR cuenta con la fotografía del rostro de Fabián España quien ya fue identificado por la propia senadora como la persona que manejaba la camioneta y la agredió.



Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo en una casa ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, delegación Gustavo A. Madero, en cumplimiento de la orden que autorizó un Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México.



En el lugar fue asegurada la camioneta tipo Voyager, color gris, con placas de circulación MMU-84-73, del Estado de México; fuentes ministeriales indicaron que no hubo detenidos.



La ex atleta y medallista olímpica fue agredida por cuatro hombres la noche del domingo 11 diciembre en la carretera Toluca-México a la altura de la avenida las Torres, municipio de Lerma.