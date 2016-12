Flujo de cubanos a Miami se acelera

MIAMI, Florida(Agencias)

Casi un mes después de la muerte de Fidel Castro y en cuenta regresiva hacia la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2017, el flujo irregular de migrantes cubanos por mar de Cuba a Florida registró un proceso sostenido de acelerado incremento.



El fenómeno responde a dos factores: la perenne crisis económica de la isla y el temor de que, por sus políticas para contener la migración irregular a Estados Unidos, Trump impulse cambios significativos a una ley estadounidense que, desde 1966, concede beneficios a los cubanos con sólo tocar suelo firme de EU.



El Servicio de Guardacostas de EU informó ayer telefónicamente desde Miami que 541 cubanos emigraron por vía marítima de Cuba a Florida en diciembre de 2016 y que, de ese total, 136 fueron interceptados en el mar y devueltos a la isla. El resto logró llegar a tierra para iniciar el trámite migratorio de ingreso a EU con la Ley de Ajuste Cubano, que concede permiso inmediato de laborar y obtener, un año después, la autorización de residencia en esa nación.



Las fechas son posteriores al fallecimiento del ex presidente Castro, ocurrido el 25 de noviembre.



Con la interpretación a la ley que se aplica desde mediados de la década de 1990, bajo el concepto de “pies secos, pies mojados”, EU repatría a Cuba a los cubanos sorprendidos en el mar por las naves guardacostas estadounidenses.



Cuba culpa a esa legislación de generar una migración desordenada, insegura e ilegal y cubanos temen que como parte del deshielo Washington-La Habana iniciado a fines de 2014 tras más de 55 años de pleitos, sea derogada.



Según el Servicio, cerca de mil cubanos intentaron ingresar ilegalmente por mar a EU a partir del pasado 1 de octubre, que es cuando empieza el año fiscal y que sirve como fecha de referencia sobre los flujos migratorios.



El recuento del último trimestre de 2016, que aún no concluye, mostró el intenso movimiento migratorio irregular de cubanos por mar en ruta a EU en apenas 82 días. La época de mayor flujo marítimo entre la isla y Florida es el verano, que permite una navegación menos peligrosa o accidentada.



El periodo fiscal de octubre de 2015 a septiembre de 2016 registró 7 mil 411, mientras que el de octubre de 2014 a septiembre de 2016 sumó 4 mil 473, según los datos oficiales. El reporte no precisó las cifras de repatriados.