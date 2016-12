Trump promete ampliar capacidad nuclear de EU

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente electo Donald Trump reanudó el debate sobre la proliferación nuclear, abogando a favor de que Estados Unidos "amplíe y fortalezca su capacidad nuclear" hasta que el resto del mundo "entre en razón".Sus comentarios, difundidos el jueves por Twitter, surgieron poco después de que el presidente ruso Vladimir Putin declarara que el fortalecimiento de la capacidad nuclear de su país debe ser uno de los objetivos militares del próximo año. Los comentarios de Trump además vinieron poco después de su reunión con jefes del Pentágono y contratistas de defensa.Trump no dio detalles sobre las medidas que desea tomar ni las razones por las que mencionó el tema en ese momento.Su portavoz Jason Miller dijo que el presidente electo se refería a la amenaza de la proliferación nuclear "particularmente entre organizaciones terroristas y entre regímenes inestables y hostiles".Miller dijo que Trump considera que modernizar la capacidad disuasiva de Estados Unidos "es una manera vital de buscar la paz mediante la fuerza".Si Trump llega a ampliar la capacidad nuclear estadounidense, sería un abrupto contraste con la estrategia que ha seguido el país en los últimos años. El presidente Barack Obama ha sido partidario de reducir la proliferación nuclear y en el 2009 hizo un llamado para que Estados Unidos guíe los esfuerzos internacionales para eliminar las armas nucleares, aunque reconoció que esa meta no será fácil.Aun así Estados Unidos ha estado avanzando en la modernización de su arsenal nuclear. Meses atrás el secretario de Defensa Ash Carter dijo que el Pentágono invertirá 108.000 millones de dólares en los próximos cinco años para mantener y mejorar su capacidad nuclear.Estados Unidos y Rusia poseen la gran mayoría de las armas nucleares del mundo. En el 2010, los dos países firmaron un nuevo tratado que limita el número de ojivas y plataformas de lanzamiento de misiles que pueden tener. El acuerdo queda vigente hasta el 2021 y puede ser prorrogado por cinco años más.El tema de las armas nucleares no fue mencionado mucho en la campaña electoral. La candidata demócrata Hillary Clinton en varias ocasiones acusó a Trump de ser demasiado errático e impredecible para que se pueda confiar en él el control sobre el arsenal nuclear.El portal de Internet del equipo de transición de gobierno dice que Trump "reconoce las amenazas singularmente catastróficas presentadas por las armas nucleares y los ciberataques" añadiendo que modernizará el arsenal nuclear "para garantizar de que siga siendo una herramienta disuasiva eficaz".