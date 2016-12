Gasolina subirá "más o menos'' 15% o 20%: Pemex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Cuánto va a subir la gasolina el próximo año? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se sospecha que mucho. Faltan menos de 100 días para que el precio de las gasolinas sea liberalizado y las especulaciones se han desatado sobre de qué tamaño va a ser el aumento.



El centro de estudios económicos de Citibanamex calcula que el brinco será de 22%, los gasolineros agrupados en la Onexpo (Organización Nacional de Expededores de Petróleo) dicen que 15%.



En este contexto, entrevistamos en Despierta de Televisa al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. A pregunta expresa, calculó que el aumento en el precio de las gasolinas será de “más o menos” entre 15 y 20 por ciento durante el 2017.



A continuación, una trascripción de la entrevista que realizó Carlos Loret de Mola junto con Enrique Campos.



Extracto entrevista:

Ayer particularmente a través de mi cuenta de twitter recibí una enorme cantidad de mensajes de varios estados relacionados con el desabasto de gasolina, ¿qué está pasando con esto?



-Sobre todas las notas que mencionas al final están todas relacionadas con el ducto de Salamanca, tuvimos una toma clandestina, desgraciadamente. Estas tomas además de que se roban el combustible tienen la no deseada consecuencia de que hay que parar el tubo, y si para el tubo no puedes llevar el combustible de un lugar a otro, esas son las malas noticias.



Pero ¿fue una toma clandestina especialmente grande o algo así? Porque entiendo que hay de 2 mil a 3 mil robos de combustible.



- Es correcto, pero cuando estas cosas ocurren cerca del periodo vacacional esto se vuelve un problema, y se nos volvió un problema desgraciadamente, y el hecho de que haya, no quiere decir que este bien, estas cosas no deberían de existir, y la gente no debería de estar picando los ductos porque, además, es sumamente peligroso, entonces aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía a no hacer tomas clandestinas. Habiendo dicho esto, ya se resolvió el problema como se comentó, hablé con el gobernador de Aguascalientes y de Guanajuato, porque me hablaron, para decirles que en el transcurso de la siguientes 24 y 48 horas se va a resolver



O sea, ¿no está resuelto todavía?



-No, está en proceso, está resolviéndose.



La gente ¿cuándo va a poder ver otra vez gasolina?, porque una cosa es que ustedes digan “ya se abrió el ducto y otra cosa es que uno pueda cargar su coche.



En el transcurso del día se van a normalizar todas las estaciones de servicio, todas las gasolineras, en el transcurso del día, hacia la noche de hoy y en el transcurso de la noche de hoy esto se va a normalizar.



¿En todo el país no hay bronca?



-Siempre hay problemas aislados. Hace un par de semanas hubo un problema por mal tiempo en Tuxpan que no permitió que entrara. Eso me lleva a hablar de algo que se platicó ayer [miércoles], como parte de la Reforma Energética se van a aumentar y a mejorar las capacidades de almacenamiento y transporte en el país, y por eso es tan importante que esto ocurra. Quiero asumir la responsabilidad del desabasto, quiero dejarlo muy claro, es nuestra responsabilidad que haya abasto de gasolina en nuestro país y cuando digo nuestra es de Pemex y lo asumo cabalmente, estamos trabajando 24 horas para resolverlo.