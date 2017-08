Javier Duarte escribe tercera carta desde reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte, escribió una tercera carta donde asegura que está al 100 por ciento con sus colaboradores y arremete nuevamente contra el actual mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes.



En la misiva de dos hojas, Duarte dice que debido a la reacción a la anterior carta "mis ex colaboradores privados de su libertad son rehenes políticos por el dictador Yunes".



De hecho, les manda un mensaje de que no se preocupen por los documentos o declaraciones que "el dictador y sus secuaces" les obligan a firmar o decir en su contra.



Califica que el actual gobernador de Veracruz está enloquecido porque está obsesionado, afirma, en dejar a su hijo como su heredero en la gubernatura.



"Está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que esto suceda", pues, acusa, que de eso depende su supervivencia política y económica.