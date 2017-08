Mario Aburto se convierte en maestro para reos en Cefereso de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mario Aburto Martínez, el asesino material en 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, se convirtió en asesor educativo dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 6, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, en donde da clases a los internos que quieren cursar el nivel primaria.



La directora del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), Martha Osorio Broca, detalló que desde el año pasado Aburto Martínez fue capacitado dentro del mismo centro penitenciario para dar asesoría a un grupo de cerca de 18 internos que están cursando la educación básica, y que forman parte de un programa especial que se ha puesto en marcha en la actual administración en las cárceles del estado, con el que el recluso recibe una gratificación económica.



“Está como asesor. Nosotros sólo capacitamos, damos el material, llegamos a supervisar la aplicación de examen, pero no tenemos un contacto muy directo con ellos, es a través de la coordinación y de quien esté de asesor, como en este caso de la persona que mencionas, que nosotros la capacitamos”, explicó.



“¿Él [Mario Aburto] está como maestro, se puede decir?”, se le cuestionó a la funcionaria, a lo que respondió: “Es asesor, sí. Está asesorando en primaria a los reos que están ahí mismo. Les dan muchos talleres, como música y pintura, muchas actividades y, bueno, obviamente damos primaria y secundaria”.



Osorio Broca aclaró que Aburto Martínez recibió las capacitaciones para ser asesor educativo dentro del penal, donde se encuentra recluido desde julio de 2012.



De acuerdo con medios locales, Aburto Martínez porta el número 718 en su uniforme color caqui. Habita la estancia 1 del piso 1, en el módulo C y no comparte celda con otro recluso.