Telmex no bonificará por falla en Infinitum

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Telmex no realizará bonificación alguna a los millones de usuarios afectados por la falla de Infinitum que los dejó sin servicio durante tres horas este lunes.



“Lo de ayer [lunes] fue una falla por causa externa a la compañía, entonces no se aplicaría ninguna bonificación, si la falla hubiera durado más tiempo aplicaría una bonificación, pero fue en el transcurso de unas horas”, dijo personal de Atención a Clientes de Telmex.



El contrato firmado entre los clientes y Telmex indica que el servicio debe presentar interrupción continua durante tres días para que la empresa ofrezca un reembolso.



“En caso fortuito o fuerza mayor, Telmex realizará las bonificaciones correspondientes, siempre y cuando la interrupción del servicio sea superior a 72 horas consecutivas de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Telecomunicaciones”, dice el contrato.



Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que “se le pedirá información a Telmex sobre las medidas de compensación para los usuarios afectados”.



Sin embargo, el contrato indica que la telefónica realizará una compensación solamente cuando los servicios se interrumpan de manera general hacia la red pública de telecomunicaciones de Telmex por causas imputables a la empresa.



El lunes, Telmex mencionó que la falla se debió a dos cortes, uno de servicio en Estados Unidos y otro causado por obras públicas en Mazatlán, Sinaloa, por lo que el origen de la falla se debe a terceros.



El contrato de Telmex menciona que cuando los servicios no se presten como se indica en el acuerdo, el usuario debe comunicarse inmediatamente con la compañía e informarle, pero durante la falla y hasta ahora, las líneas de atención a clientes de Telmex no funcionan.



La firma fue consultada, pero no tuvo comentarios al respecto.



El artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que los derechos de los usuarios son los contenidos en dicha ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor.



Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, dijo que la ley favorece a la industria.



“Hay que ver el impacto que puede tener en el trabajo o sobre las actividades de las personas que estén en comunicación o que estén en un medio de comunicación entre empresas y negocios, [el Internet] se cae unas horas y esto puede afectar en muchos aspectos, incluso de seguridad”, señaló Calvillo.



El lapso de espera de 72 horas de falla del servicio debería reducirse considerablemente y contar con algún tipo de compensación, pues el consumidor paga por un servicio continuo, mencionó el presidente de la organización.



“Esto de que tienen que pasar 72 horas o tres días viene desde que Telmex tenía el dominio pleno del mercado”, indicó Calvillo.



Sobre Profeco, comentó que no puede hacer nada porque la ley protege a la empresa; sin embargo, debería trabajar en una legislación a favor del consumidor.



Sin embargo, “tenemos un desastre en esta administración en la que en cinco años tenemos seis procuradores y ha sido un trampolín político”, expuso Calvillo.