Aún no se calculan daños económicos por grabación de Godzilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijo que todavía no se tienen calculados los recursos de apoyo para los comercios que son afectados por el cierre de calles a causa de las grabaciones de la película de Godzilla en el Centro Histórico.



En breve declaración a este medio, Chertorivski Woldenberg dijo que es necesario contar con un diagnóstico completo de las afectaciones para establecer el tipo de apoyos que serán entregados.



“Hasta no conocer el diagnóstico de dónde y cómo hayan sido las afectaciones es que se hace el traje a la medida necesario para poder apoyarlos”.



Informó también que la productora de la película habló con los dueños de los negocios y se firmaron contratos para compensarlos por la disminución de sus ventas.



“Todos los negocios afectados tuvieron contacto con la productora; como en el caso de la película de James Bond no se hacen públicos los montos de los contratos porque son privados”.



Reiteró que el gobierno capitalino monitoreará a los comercios para que, en caso necesario, ofrecer los apoyos correspondientes.



De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), por los tres días de filmación de la película Godzilla, se afectarán directamente a 641 negocios cuya vocación comercial y de servicios son, principalmente, de servicios de impresión, y tiendas de bisutería, ropa y telas.



Dichas unidades económicas emplean a un total de tres mil 87 personas.



La venta diaria promedio en el polígono de República de Brasil es de tres mil 140 pesos; y en el polígono de Academia es de mil 700 pesos.



Gente huye del Centro



Ayer se dieron a conocer imágenes de la filmación de la película de Godzilla en el Centro Histórico.



Se trata de imágenes aéreas, dadas a conocer por un medio de comunicación nacional, en las que se visualiza a los actores huyendo de las calles del Centro de la ciudad.