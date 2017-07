Si PGR toma testimonio a Yunes, defensa lo interrogará: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si la Procuraduría General de la República (PGR) toma el testimonio del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, la defensa de Javier Duarte lo interrogará.



Así lo informó el abogado Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa del ex mandatario veracruzano.



Luego de que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de su defendido por delincuencia organizada y lavado de dinero, el abogado indicó que ellos no pueden ofrecer como prueba el testimonio de Yunes hasta que la PGR lo cite a comparecer y, hasta entonces, ellos podrán ejercer la defensa para interrogarlo.



"Nosotros no tenemos por qué citar a Yunes porque hasta ahorita no es parte de ningún dato de prueba que el ministerio público haya aportado, nosotros no podemos construir lo que el ministerio público decida hacer, nosotros nos dedicamos a la defensa y si el ministerio público decide citarlo, pues nosotros lo tendremos que interrogar", dijo ayer al salir del reclusorio Norte.



De acuerdo con el actual mandatario de Veracruz, la PGR ya aceptó su comparecencia como testigo en el caso de su antecesor.