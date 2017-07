8 muertos en Texas, en caso de tráfico de personas

SAN ANTONIO, Texas(AP )

Ocho personas fueron halladas muertas en el remolque de un camión delante de una tienda Walmart en Texas, en medio del fuerte calor de la zona, en lo que la policía describió como un espantoso caso de tráfico de personas. Las autoridades afirmaron que en el contenedor había unas 40 personas y que el conductor fue detenido, pero no revelaron su identidad. No se conocían por el momento las nacionalidades de las víctimas.



"Presenciamos un delito de tráfico de personas esta noche", dijo el jefe de policía William McManus, que describió el caso como "una tragedia espantosa". Dijo que muchos de los que estaban dentro del remolque parecían ser adultos de entre 20 y 30 años, pero que aparentemente también había dos niños en edad escolar.



Al menos 20 sobrevivientes estaban en estado extremadamente crítico o grave y ocho más con lesiones menores, como insolación y deshidratación. El contenedor no tenía sistema de aire acondicionado funcionando a pesar de las temperaturas que superaron los 37 grados centígrados (100 grados Fahrenheit). Todas las personas fueron trasladadas a hospitales.



"Sus cuerpos estaban muy calientes al tacto, así que no tenían acceso al agua", dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, a los periodistas reunidos en el lugar, según un video publicado por las autoridades en las redes sociales. "Para nosotros es una situación de víctimas en masa".



Una persona del camión se acercó a un empleado de Walmart en el estacionamiento y le pidió agua el sábado por la noche o el domingo de madrugada, según la policía de San Antonio. El empleado dio agua a la persona y después llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes encontraron a las ocho personas muertas y los 30 sobrevivientes en el remolque, informó McManus.



Los investigadores comprobaron videos de seguridad en los que se veía a varios vehículos que llegaron y se llevaron a otras personas del camión, afirmó la policía. El Departamento de Seguridad Nacional participaba en la investigación del suceso.



El domingo por la mañana podían verse investigadores recolectando evidencia del camión, horas después de que todos los sobrevivientes fueron llevados a hospitales y todos los muertos fueron retirados del remolque. El remolque tenía una placa de matrícula de Iowa pero ninguna otra marca. El camión estaba aparcado al lado del Walmart y la investigación no parecía estar interfiriendo con las operaciones normales de la tienda, pues los compradores entraban y salían del negocio.



La oficina local del Servicio Meteorológico Nacional dijo que la temperatura en San Antonio rebasó los 38 grados centígrados (100 Fahrenheit) justo antes de las 5 de la tarde del sábado y que no bajó de los 32 centígrados (90 Fahrenheit) hasta después de las 10 p.m.



Otros casos de trata de personas en Estados Unidos han causado muertes. En mayo de 2003, 19 inmigrantes que eran transportados por el sur de Texas hacia Houston murieron dentro del remolque sofocante de un camión.



Los fiscales dijeron que el conductor en el caso de 2003 escuchó a los inmigrantes gritando y suplicando mientras sucumbían por el calor sofocante dentro del contenedor, pero que se negó a liberarlos. El conductor volvió a ser sentenciado en 2011 a casi 34 años de prisión después de que un tribunal federal de apelaciones anuló las múltiples sentencias de cadena perpetua que había recibido.



En México, los contrabandistas acostumbran atestar en remolques similares a los migrantes que van a Estados Unidos, a veces en compartimentos ocultos. Desde hace años las autoridades mexicanas han descubierto estos vehículos transportando a grandes números de personas bajo condiciones peligrosas.



En diciembre pasado, funcionarios mexicanos de inmigración encontraron a 110 migrantes atrapados y asfixiándose dentro de un camión después de que se estrelló al viajar a alta velocidad en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México. La mayoría de los migrantes eran de Centroamérica y 48 de ellos eran menores de edad. Algunos resultaron heridos en el accidente, pero nadie murió.