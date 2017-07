Plan republicano para reformar ley de salud podría fracasar

WASHINGTON D.C. (AP )

La propuesta republicana para reformar la ley de salud promulgada por el entonces presidente Barack Obama será sometida a votación el martes en el Senado, donde probablemente volverá a fracasar. La votación ya ha tenido que ser pospuesta dos veces porque demasiados republicanos expresaron que votarían en contra y eso podría suceder de nuevo.



Hay menos probabilidades de que el líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, trate de revivir la propuesta de reforma y evitar una humillación del Partido Republicano.



El proyecto más reciente de McConnell podría cambiar de nuevo, pero hasta ahora parece seguir intentando acabar con las multas creadas por la ley de Obama contra las personas que no cuenten con seguro médico y contra las empresas más grandes que no ofrezcan cobertura de salud a sus trabajadores.



También busca eliminar los requisitos para que las aseguradoras cubran servicios médicos específicos, reducir el programa Medicaid de seguro de salud para los pobres y reducir los subsidios para muchos ciudadanos.



Según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicada este mes, el 51% de los estadounidenses apoya el programa de atención médica, mientras que solo el 22% respalda la iniciativa de reforma republicana.



Algo que quizás menos le guste a los republicanos, la encuesta AP-NORC encontró que por un margen de 25 puntos porcentuales, la mayoría cree que es responsabilidad del gobierno federal asegurar que todos los estadounidenses tengan cobertura de salud. Esa es una opinión cada vez mayor, pues la brecha era de apenas 5 puntos porcentuales en marzo.



La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso _no partidista_ dice que bajo el plan de McConnell, 22 millones más de personas estarían sin seguro para 2026, en su mayoría beneficiarios del programa Medicaid y personas que compran pólizas privadas. Para los solteros, el deducible típico _los gastos de desembolso antes de que los gastos de seguro cubran los gastos_ aumentarían en ese año a 13.000 dólares, frente a los 5.000 dólares de la ley de Obama.



Todos los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado se enfrentarán a la reelección en 2018: 15 millones de estadounidenses se quedarían sin seguro el año próximo.



La iniciativa republicana permitiría a las aseguradoras cobrar primas más altas a las personas que se aproximan a la edad de jubilación que las actuales. Los republicanos deben recordar que a los votantes mayores les gusta votar.