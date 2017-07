Javier Duarte es vinculado a proceso: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Luego de casi 11 horas de audiencia, el ex cobernador Javier Duarte fue vinculado a proceso, informó la PGR.



“#PGR vincula a proceso a JDDO, a través del Ministerio Público de la Federación”, informó la dependencia federal en su cuenta de Twitter.



LaPGR presentó 82 datos de prueba contra Javier Duarte y le achacó desvíos por mil 670 millones de pesos del erario.



En la audiencia de vinculación a proceso realizada en el Reclusorio Norte, aseguró que el ex Gobernador de Veracruz vulneró la seguridad nacional y el sistema financiero con sus presuntos desvíos y operaciones de lavado de dinero.



El juez de control federal Gerardo Moreno García dispuso vincular a Duarte a proceso por los delitos de por delincuencia organizada y lavado, y ordenó su reclusión en el penal federal de Morelos.



“El pueblo de Veracruz y el pueblo de México lo exigen; por todos los datos de prueba que han sido presentados se solicita vincular a proceso al imputado y fijar un plazo para que continúe la investigación y no queden impunes los hechos.



“No hacerlo así es mandar el mensaje de que cualquier Gobernador, por el simple hecho de no tener bienes a su nombre, quedará exento de la justicia”, señaló en la audiencia Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR y director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales.



La PGR imputó al veracruzano el desvío de mil 670 millones de pesos a empresas fantasma, las cuales transfirieron el dinero a otras compañías de las mismas caraterísticas con el propósito de perder el rastro del dinero y destinarlo a los prestanombres Moisés Mansur y Alfonso Ortega.