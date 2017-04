Rechaza Calderón haber exonerado a Moreira como asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Es falso que haya acordado con el gobierno entrante la supuesta exoneración de Humberto Moreira. Ni ordéné ni autoricé exoneración alguna. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

2/2 testimonios ante juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira por encubrir A los Zetas en crímenes y de facilitarles helicóptero — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

1/2Y han surgido después de mi gobierno otras evidencias, Como las obtenidas con la detención de el señor Villarreal en Estados Unidos. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

1/2 De hecho seguían abiertas varias averiguaciones por hechos delictivos en la administración de Humberto Moreira: — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

2/2 falsificación de documentos, enriquecimiento , sobornos de los zetas a funcionarios de alto nivel de su gobierno, desviación de recursos — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

Ni ordené ni autoricé exoneración de quien ha hecho tanto daño a Coahuila. El documento que se menciona carecería totalmente de validez. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 23 de abril de 2017

Además de corrupto, Calderón es como un sepulcro blanqueado. Dice el hipócrita que no exoneró a Moreira. ¡Estoy buscando al que se lo crea! pic.twitter.com/9PNIPNHGeX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de abril de 2017

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa negó haber exonerado al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como aseguró el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, aseguró que es falso que haya autorizado la exoneración de “quien ha hecho tanto daño a Coahuila”.Señaló que el documento que López Obrador menciona sobre que el ex presidente habría ordenado la exoneración de Humberto Moreira, acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita “carecería totalmente de validez”.Detalló que después de su gobierno han surgido otras evidencias contra el ex gobernador de Coahuila, “como las obtenidas con la detención de el señor Villarreal en Estados Unidos” y agregó que hay testimonios ante un juez de San Antonio que señalan a Humberto Moreira “por encubrir a los Zetas en crímenes y de facilitarles helicóptero”.El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó copia certificada de un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que supuestamente se prueba que el ex presidente Felipe Calderón ordenó que se exonerara a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Destacó que se trata de un documento histórico: “Una revelación de la falsedad y simulación que impera en la cúpula del poder, que prueba que PRI y PAN son lo mismo”, añadió.