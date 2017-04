Sessions dice que comentario sobre Hawaii fue broma

WASHINGTON D.C. (AP )

El secretario de Justicia Jeff Sessions respondió el domingo a quienes le critican por minimizar las declaraciones de un juez de Hawaii, diciendo que "ya nadie tiene sentido del humor".



Sessions antes había desestimado la medida de un juez de bloquear las restricciones a la inmigración que intentó imponer el gobierno de Donald Trump, afirmando que era apenas la opinión de alguien "en una isla en el Pacífico".



Dijo entonces Sessions al locutor de radio Mark Levin: "Realmente me asombra que un juez sentado en una isla en el Pacífico pueda emitir una orden que le impida al presidente de Estados Unidos ejercer su autoridad constitucional".



Ahora Sessions, en el programa de televisión "This Week" de ABC, cuando se le preguntó por qué no mencionó a Hawaii por su nombre, emitió una carcajada y declaró" Ya nadie tiene sentido del humor".

El gobierno de Trump ha avisado que apelará la decisión.