Hay espacio para recibir a "dreamers": Anuies

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las universidades cuentan con espacio suficiente para recibir a los llamados “dreamers”, jóvenes mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos y que por ello, vieron truncada su educación superior en aquel país.



Así lo dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, durante la presentación del programa PUENTES, el cual pretende facilitar que los jóvenes repatriados a México, puedan ingresar a universidades públicas y privadas de calidad.



El Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES) buscará facilitar el ingreso de jóvenes mexicanos deportados a 400 universidades públicas y privadas de todo el país.



“Este programa atenderá a los jóvenes repatriados con estudios truncos que buscan concluir sus estudios en México, no compiten con los estudiantes de nuevo ingreso que radican en nuestro País. Las Instituciones de Educación Superior cuentan con espacios distribuidos en las 32 entidades federativas para que estos jóvenes puedan continuar sus estudios en alguno de los cinco mil 380 programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura”, dijo.



Al ser cuestionado, Valls mencionó que hay muchas universidades en el País que no son tan conocidas e insistió en que los jóvenes recién llegados al País no competirán con los que viven aquí por un lugar en las instituciones de educación superior. Actualmente, el sistema educativo nacional cubre a 36% de los jóvenes que tienen edad para estudiar en este nivel; la meta para el final del sexenio es incorporar a la educación superior a 40% de ellos.



Valls señaló que las universidades del País tienen espacio para todos los jóvenes que busquen estudiar una licenciatura.

“PUENTES es para quienes ya están estudiando, por eso no compite con los alumnos de nuevo ingreso. Son estudiantes que ya están en Estados Unidos, llevan algunos semestres y puedan incorporarse de manera inmediata y no dejen de estudiar. Se trata de que los jóvenes tengan información disponible y puedan tener apoyo de Anuies, Cancillería y las instituciones”, señaló Valls Esponda.



“Hay espacio, lo que falta es comunicar e informar. La mayoría de los jóvenes conoce a las universidades más conocidas: la UNAM y el Politécnico pero hay muchas universidades que tienen espacio. La oferta que existe en el País da para atender incluso a los jóvenes de primer ingreso. Este programa (PUENTES) es un programa especial y temporal para apoyar en dado caso que se necesite a los jóvenes mexicanos que están en Estados Unidos”, dijo.



En una primera etapa, el programa está anunciado hasta noviembre pero se extenderá si así lo requiere la demanda.



A principios de marzo, el propio rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, había advertido que las instituciones de educación superior en el País podrían enfrentar una situación de emergencia ante las eventuales deportaciones de jóvenes de origen mexicano que actualmente viven como indocumentados en Estados Unidos, puesto que no hay espacio para recibirlos.