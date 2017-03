PRI, alejado de ideales de Colosio: Democracia Interna

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La corriente "Democracia Interna", que integran militantes como Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, sostuvo que el PRI se encuentra alejado de los ideales de Luis Donaldo Colosio, sumido en la inacción, sin propuesta, sin democracia al interior y "secuestrado" por unos cuantos que deciden presente y futuro de ellos y de los militantes del tricolor.En un pronunciamiento, este grupo de priístas criticó que los priístas que tienen secuestrado a su partido pasan de una a otra cámara del Congreso de la Unión y viceversa sin caminar desde hace mucho tiempo el territorio, al amparo de las candidaturas plurinominales y cogobernando el País."Parafraseando al hijo de Colosio, si Luis Donaldo viviera hoy, volvería a morir de la pena al ver a su Partido derrotado antes de intentar siquiera romper con sus ataduras para enfrentar sus retos", indicó Democracia Interna.Advierte que en el ejercicio de la política la búsqueda del respaldo popular pasa necesariamente por el abanderamiento de una propuesta atractiva para la mayoría de los electores y si esta es, "a diferencia de los proyecto de la izquierda trasnochada", seria, democrática, socialmente viable, constructiva, moderna y creíble, obtendrá el apoyo mayoritario.La anunciada XXII Asamblea Nacional debe servir al Partido Revolucionario Institucional para construir esa propuesta que tanta falta le hace hoy a México.Advirtió que en 2018 el PRI no sólo necesitamos un Proyecto para competir, sino para recuperar recuperar credibilidad para el propio Partido y sus candidatos. Indicó que ello será posible sólo si el tricolor se convierte verdaderamente en un instituto democrático."Seguramente ese ha sido el ideal de tantos priistas empezando por Plutarco Elías Calles y llegando hasta Luis Donaldo Colosio, quién fuera el último de los grandes ideólogos de nuestro Instituto Político."Nada más alejado de lo que hemos sido en el siglo XXI: un Partido sumido en la inacción, sin propuesta, sin democracia hacia el interior, secuestrado por unos cuantos que deciden presente y futuro de ellos y de quienes todavía creemos en el PRI".Subrayó que es tiempo de dar "un golpe de timón" y que el presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a encabezarlo como se desprende del reconocimiento que ha hecho públicamente de que una cosa es la Presidencia de la República y otra es el partido al que él pertenece."Un partido sumiso no le sirve a la gente. La falta de un partido crítico y las decisiones cupulares y antidemocráticas fueron las causas más importantes de la derrota del año 2000. Por eso insistimos en la necesidad de democratizar la elección de las candidaturas en el PRI", enfatizó.Insistió en que todas las candidaturas del partido, incluida la nominación a la Presidencia de la República, deben ser designadas a partir de consulta directa a las bases donde, incluso, participe el INE como organizador a fin de dar certeza a la militancia.Agregó que el Partido debe reconocer la trayectoria política de sus militantes y de resultar necesario, en la próxima Asamblea impulsar la discusión sobre regresar a los llamados “candados” que son una garantía de experiencia para quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular y un estímulo para el trabajo partidista."Hay que discutir también la prohibición para que quien ocupe un cargo por la vía plurinominal salte a otro cargo plurinominal. No pueden ser los mismos de siempre, brincando de una Cámara a otra, como si fueran de su propiedad. La Asamblea Nacional pondrá a cada quien en su lugar".Propuso reducir el número de diputados -respetando la proporción mayoría-plurinominal- y que el Senado se componga por 96 escaños, combatir la corrupción definiéndola como delito grave y que en estos casos incluso el Presidente de México pueda ser imputable.Además propone cambio en la política económica ya que el modelo neoliberal no ha funcionado y "más de 60 millones de pobres lo prueban. Se pronunció por un nuevo modelo de desarrollo centrado en la formación de capacidades y en la promoción de la producción."Para tener un País seguro es necesario proponer que el ejecutivo federal tome la responsabilidad del combate frontal a la delincuencia organizada a través de una policía federal con presencia en todos los rincones de la Patria, con las capacidades intelectuales y materiales suficientes, fuera de la Secretaría de Gobernación."Con un órgano consultivo creado ex profeso con especialistas de todo el mundo que hayan combatido a la delincuencia organizada exitosamente, para diseñar el modelo que aplique a nuestras circunstancias. Un modelo que incluya en la política de desarrollo social la atención de las causas más visibles de la delincuencia: la pobreza y la falta de cohesión social. El ejército y la marina deben regresar a los cuarteles y retomar sus deberes que son distintos a los que hoy realizan en las calles".Democracia Interna Subrayó que sus integrantes quieren a un PRI ganador por la fuerza de sus ideas, por el trabajo convencido de sus militantes, por la contribución de sus simpatizantes. "Pero ante todo queremos que la democracia sea el argumento para la toma de decisiones."Hay que poner un alto a las decisiones cupulares responsables de la mayor parte de los reveses en los últimos procesos electorales. La imagen que proyectamos es la de un Partido sin rumbo, sin estrategia, irreflexivo".Criticó el "desaseo" en la renovación de la CNOP y las definiciones de "candidatos de unidad" pues indicó que parece más el designio de una persona que un consenso de actores políticos, así como a la simulación de procesos internos Para legitimar candidaturas."Necesitamos proyecto, sí; necesitamos recuperar la confianza ciudadana; también, pero sobre todo necesitamos un Partido que además de permitir la participación de todos, la promueva con entusiasmo y sin temores."No estamos hablando de ofrecer cargos para todos en el Comité Ejecutivo Nacional. Hablamos de promover la participación del priismo en la definición de sus programas y en las tareas que se deriven de los mismos".