Hackean tres cuentas de Twitter de cadena de televisión ABC

NUEVA YORK, EU(AP)

La cadena de televisión ABC denunció el jueves el hackeo de tres de sus cuentas en Twitter, de las cuales salieron mensajes obscenos a sus millones de seguidores. Los tuits ya fueron borrados y la empresa informó que "resolvió rápidamente el problema".Las cuentas hackeadas fueron la principal, ABC NewsOne, con casi 10 millones de seguidores, y dos de su programa periodístico matutino "Good Morning America". ABC News es una filial de The Walt Disney Co. con sede en Burbank, California.Twitter Inc., con sede en San Francisco, dijo que no hace declaraciones sobre cuentas individuales por razones de privacidad y seguridad.Los ataques a cuentas con gran número de seguidores son bastante comunes. En 2015, fueron hackeadas las cuentas de Twitter de Newsweek, The New York Post y la agencia UPI, así como las de YouTube del Mando Central del Ejército de Estados Unidos. Lo mismo sucedió semanas atrás con las de la Universidad Duke, BBC North America, Forbes y Amnistía Internacional.Una forma de minimizar el riesgo de intromisión es instalar un sistema de autenticación de dos o más factores en el cual el usuario, además de la contraseña habitual, debe introducir un código que se le envía por texto a su teléfono.