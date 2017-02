Alcalde inmigrante dice que su ciudad no será santuario

MONTVALE, New Jersey (AP)

El alcalde de una población de Nueva Jersey, un inmigrante sirio, dijo el jueves que su ciudad no será un santuario para los inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.



El alcalde de Montvale, Michael Ghassali, escribió en Facebook que un jefe municipal no debe abogar por la violación de las leyes federales y que él no firmará ordenanzas que pidan a los empleados que así lo hagan.



El republicano, que se presentó en las elecciones como candidato independiente, expresó en declaraciones al diario The Record la esperanza de que no se interprete su posición como contraria a la diversidad.



El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que cualquier inmigrante que se encuentre en el país ilegalmente y sea acusado o siquiera sospechoso de un delito será una prioridad para las autoridades de inmigración.



Ghassali, ciudadano desde 1987, está casado con una inmigrante iraquí.