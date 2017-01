"El Azul", el capo discreto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", es uno de los tres fundadores del Cártel de Sinaloa. Junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada formaron una de las organizaciones delictivas más poderosas no sólo de México, sino de todo el mundo.

"El Azul" nació el 3 de febrero de 1949, actualmente tiene 66 años, y es originario de Chuicopa, Sinaloa.



Es buscado por los delitos contra la salud y delincuencia organizada en México y Estados Unidos.



La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 30 millones de pesos para quien proporcione información útil y veraz que lleve a su captura.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene una ficha de búsqueda en la que ofrece 5 millones de dólares como recompensa a quien colabore con la detención del capo. Se le imputa la importación de más de 14 toneladas de marihuana a Estados Unidos.



En diversas ocasiones se ha especulado sobre su muerte; sin embargo, autoridades no han confirmado su defunción y mantienen la ficha de búsqueda vigente.



Incluso, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) declaró en conferencia de prensa que "mientras no tengamos claridad absoluta sobre el tema, no podemos hacer ninguna aseveración", al ser cuestionado sobre la muerte de "El Azul".



A Juan José Esparragoza Moreno se le conoce por ser una persona discreta y conciliadora que ha sido testigo del paso de al menos tres generaciones de narcotraficantes en Sinaloa.