Dos detenidos tras tiroteo en San Antonio

SAN ANTONIO, Texas (AP)

Dos personas fueron detenidas luego de que un asalto a una tienda en un centro comercial de San Antonio degeneró en un tiroteo que dejó muerto a un hombre y a otras varias personas heridas, informó la policía.



Los asaltantes intentaron robar una joyería en el Rolling Oaks Mall la tarde del domingo, dijo el comandante policial William McManus. Cuando los hombres huían, un transeúnte intentó detenerlos.



Uno de los agresores disparó al hombre, matándolo, dijo McManus. Un segundo individuo, que cargaba una pistola para la que tenía licencia, hirió a tiros a uno de los ladrones.



El segundo sospechoso, que inicialmente huyó del lugar, fue detenido la noche del domingo tras un percance vial en el poblado cercano de Converse, dijo la policía en un comunicado la mañana del lunes. Se incautaron dos armas al detenerlo.



McManus dijo que la muerte ocurrida en el suceso fue "totalmente un sinsentido". Las autoridades no divulgaron de inmediato el nombre de la víctima.



El segundo agresor disparó su arma al tratar de huir del lugar, hiriendo a un hombre y una mujer. Esa pareja, así como el ladrón herido, fueron llevados al hospital, dijo el jefe de bomberos Charles Hood.



Otras dos personas, una mujer que se quejó de dolor de pecho y otra que estaba embarazada que sufría contracciones, también fueron llevadas a hospitales, dijo Hood.



Las autoridades no han divulgado las condiciones en que se encuentran los transeúntes heridos, pero dijeron que el ladrón herido está en condición crítica. No se han dado los nombres de los sospechosos.