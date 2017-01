Con huelga de hambre, Padrés pide traslado para su hijo

CIUDAD DE MÉXICO()

Para pedir que su hijo sea trasladado a un penal del fuero común, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, inició una huelga de hambre al interior del Reclusorio Oriente. Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex mandatario, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, en el Edomex, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.El ex Gobernador inició el viernes una huelga de hambre, por lo que dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudieron para persuadirlo de que desista su protesta.Padrés Elías está consumiendo únicamente agua, miel y limones y se reportó que su estado de salud es estable.