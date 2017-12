Elba Esther deja prisión domiciliaria por 6 horas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A cinco días de gozar de prisión domiciliaria, la ex líder sindical Elba Esther Gordillo fue trasladada de emergencia al hospital Español por una complicación en su estado de salud. Luego de ser valorada por el médico, la maestra regresó a su domicilio ubicado en Polanco luego de seis horas.



El 26 de febrero de 2013, Gordillo Morales fue detenida por el desvío de recursos —que ascendía a 2 mil 600 millones de pesos— de las cuentas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



En marzo de ese mismo año, la ex lideresa sindical fue trasladada del penal de Santa Martha Acatitla a la torre médica de Tepepan, para brindarle atención médica. De acuerdo con los médicos del Sistema Penitenciario, Elba Esther Gordillo presentaba padecimientos crónicos de hígado, hipertensión y renales.



Por otra parte, los dictámenes médicos que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante el juez establecían que Gordillo se encontraba delicada de salud; sin embargo, en esa ocasión aclaró que en la Torre Médica de Tepepan se le brindaba la atención médica que no se le podría proporcionar en su domicilio.



La madrugada del sábado, la maestra pudo llegar a su casa luego del desistimiento de la PGR a una apelación que interpuso ante un tribunal que autorizaba el traslado de Elba Esther a la prisión domiciliaria.



La dependencia aclaró que el beneficio de la prisión domiciliaria concedida por una instancia judicial no afecta los términos punitivos para continuar la instrucción del proceso por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.