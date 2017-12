Romero Hicks se suma a equipo de Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras dejar de lado su aspiración por la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), el senador Juan Carlos Romero Hicks se sumó al equipo del precandidato Ricardo Anaya.



Anaya Cortés y Romero Hicks se reunieron este viernes. El precandidato presidencial panista invitó a Romero Hicks a sumarse a su precampaña, hecho que se consumó.



Se trata, dijo Romero Hicks, de que la coalición Por México al Frete tenga éxito y para ello se necesita el requisito indispensable de la unidad.



"Todos los involucrados en este proyecto conjunto debemos sumarnos en una misma dirección. Ricardo Anaya me ha invitado a que me sume a este proyecto. Yo le presenté propuestas para ser incorporadas a su proyecto y al del Frente. Y también he ofrecido el compromiso de acompañarlo con toda mi experiencia para lograr el objetivo que nos une: ganar las elecciones en 2018 y así iniciar la transformación que México necesita", aseguró Juan Carlos Romero Hicks.

Ricardo Anaya expuso que el senador de Guanajuato es un perfil fundamental para la transformación que se planea.

"Reconozco la enorme generosidad del senador Juan Carlos Romero Hicks. Es para mí un honor contar con él en este proyecto. Es un hombre inteligente, preparado, honesto, que ha dado múltiples resultados en todos los cargos que ha ocupado, lo mismo en el sector académico que en el sector público", mencionó Anaya Cortés.