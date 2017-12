'Mejorar relación con BC': Meade

(GH)

Que no se maneje un solo peso al margen de la ley, será la premisa para combatir la corrupción que seguirá José Antonio Meade Kuribreña, de llegar a la Presidencia de la República.



El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de visita en Hermosillo, Sonora, señaló que su compromiso en la lucha contra la corrupción sería realizar las modificaciones necesarias a la legislación para asegurar la transparencia y rendición de cuentas de quienes ocupen cargos públicos.



“Es necesario hacer las modificaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, autonomía de ministerios públicos y lo que sea necesario para asegurarlo”, expresó en entrevista para GRUPO HEALY.

Respecto a Baja California, el precandidato presidencial reconoce que es un reto trabajar desde la oposición y ofrece mejorar la relación con el Estado para dar continuidad a los programas federales.



A continuación la entrevista:



Ser secretario federal en cinco ocasiones y en dos administraciones de siglas distintas, ¿es para usted una ventaja?



Jose Antonio Meade Kuribreña (JAMK): Yo creo que sí. En el puesto como secretario me ha tocado conocer al País en diferentes ángulos, incluso antes de las secretarías me tocó caminar y recorrer el País viendo los retos rurales, los retos de crédito, viendo al País y sus redes en materia energética, lo que tenemos que superar en materia de pobreza, buscando que la estabilidad se tradujera en beneficios para las familias, en comida en la mesa familiar.



Y buscando y trayendo lo mejor de México al mundo, protegiendo a los migrantes, y esa visión muy concreta ya de cuáles son los retos, cómo los hemos venido superando y en cuál nos hemos quedado cortos, creo que permiten que sea uno mucho más asertivo en el diagnóstico, en las propuestas y en la forma de dar resultados.



Desde la posición en la que está y ha estado ha podido identificar la situación del País, ¿cuáles considera que son los tres problemas más grandes de México?



JAMK: Creo que hoy los retos más importantes que tenemos son primero, la inseguridad, que es un tema, una condición necesaria para que tengamos desarrollo, es condición central de un Gobierno de proteger la integridad de las personas, y esa seguridad trae consigo muchos otros elementos.



Un buen Estado de Derecho siento que nos ayuda a generar certeza y condición, tenemos que acabar con la corrupción y tenemos que darle más impulso a la economía familiar.



Ante los diversos escándalos que han involucrado a los políticos en el País, ¿cuál sería el compromiso de José Antonio Meade frente a la lucha contra la corrupción?



JAMK: Que no se maneje un solo peso al margen de la ley, y para hacerlo es necesario hacer las modificaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, autonomía de ministerios públicos y lo que sea necesario para asegurarlo.



Las dos administraciones en las que ha estado, han tenido su propia estrategia para la seguridad pública, sin embargo los homicidios siguen en aumento, ¿cuál es la propuesta que estaría proponiendo a los mexicanos?



JAMK: Estaremos trabajando sobre cuatro ejes que sentimos que son muy importantes: Primero una política específica sobre veto a las armas; segundo, una política que nos permita que definamos de la misma manera los fenómenos delincuenciales teniendo un código penal único que permita que cooperemos entre poderes en la solución del reto de seguridad, definiéndolo de la misma manera y permitiendo así que tengamos investigaciones contextualizadas, y así combatiendo las armas, combatiendo el recurso ilícito.



Con una sola definición en los delitos que más nos lastiman y con una investigación contextualizada que nos permita enfrentar los retos en la dimensión que tienen, habremos de recuperar algunos espacios en seguridad.



Ha trascendido a nivel nacional un señalamiento que involucra a la Secretaría de Hacienda, al PRI a nivel nacional (por el desvío de recursos) y a ex funcionarios estatales de Chihuahua, ¿cuál es su postura sobre este caso que ha tenido repercusión, incluso por la detención de un ex secretario del CEN del PRI?



JAMK: Ha habido ya deslindes, tanto de la Secretaría de Hacienda, como del priismo nacional en una investigación local, donde las propias autoridades locales han hecho deslindes respecto al PRI nacional.



Pero la convicción en ese, como en todos los casos es el permitir que las autoridades cumplan con su papel y que la investigación se agote y se lleve hasta las últimas consecuencias.



La reforma fiscal que está haciendo el Gobierno de Estados Unidos, que implica una reducción en los impuestos ISR, ¿qué impacto tendrá para México y para la economía mexicana?



JAMK: Depende, tenemos que analizarla con cuidado, porque parte de esa reducción en la tasa se dio ampliando la base y eliminando un número muy importante de deducciones, deducciones como por ejemplo, los intereses de la deuda, los gastos en servicios médicos, la imposibilidad de deducir impuestos locales.



Por lo que se ha visto en su conjunto, la tasa del Impuesto Sobre la Renta sobre el capital, considerando lo que se eliminó de deducciones, nos ubica en una carga muy parecida a la que tiene México.



Estoy cierto que las autoridades hacendarias hoy, de México y del mundo, están haciendo una evaluación puntual y nosotros tenemos el beneficio de ver cómo reaccionan otros para enriquecer la forma de cómo reaccionemos en su momento nosotros, pero sobre la base de que parte de esa reducción de tasa no implica pérdida de competitividad para ver que se financia, acotando la posibilidad de deducir.



¿Cuáles son los problemas que ha identificado en Sonora y Baja California?



JAMK: Sonora es una economía compleja, es una economía que está muy diversificada, en donde cada uno de los sectores aporte, hay que seguir revisando su infraestructura para fortalecerla.



Tenemos retos de muy distinta índole en materia de infraestructura. El beneficio que tiene Sonora es que es una entidad que se ha conservado segura en medio de muchos de los retos que vemos en otras entidades.



Creo que si completamos el marco de infraestructura para mantenerla vigente y que pueda seguir siendo Sonora una plataforma de crecimiento, eso nos permitirá un gran dinamismo.



En el caso de Baja California tenemos el reto adicional de que hemos visto una California que ha sido muy poco dinámica y eso ha deprimido la actividad de Baja California y bueno, nos obliga a ver cómo fortalecemos y diversificamos a una economía que no ha tenido el impulso que nos viene de fuera al que estábamos antes acostumbrados, y nos lleva a tratar de diseñar junto con ellos una estrategia que diversifique y fortalezca el mercado interno, que le permita apalancarse en otros sectores, destacadamente la industria, para complementar al de las manufacturas que se va deprimiendo, cuando su principal fuente de incubación tiene un desempeño económico que no es extraordinario.



Hay en Baja California compromisos que se asumieron por el actual presidente Enrique Peña Nieto como candidato, como la construcción de un hospital general que ha quedado a medias, obras de infraestructura vial, infraestructura de agua para Tijuana, para el transporte, ¿de llegar usted a la Presidencia, daría continuidad a estos proyectos?



JAMK: Creo que todo lo que ya se empezó, todos aquellos proyectos de infraestructura que nos dan competitividad, que tienen sentido, que guardan armonía con la visión de desarrollo que se tiene en la región, y que tienen sentido desde el punto de vista fiscal, sin duda continuarán.



Respecto a Baja California, ha sido un terreno difícil para el PRI, en la anterior elección solo tuvieron triunfos en dos de las 17 diputaciones locales y ninguna en el ámbito federal, ¿cuál será el trabajo que haga en ese Estado?



JAMK: Sin duda mejorar. Yo creo que nos da oportunidad de ver a Baja California con ojos diferentes, entendiendo los retos que ha implicado el vivir con un partido de oposición y buscando entusiasmar en un marco de mayor esperanza, sobre la base de hacer mejores propuestas y de entender de mejor manera cómo Baja California puede construir motores adicionales de crecimiento.



¿Cómo es su relación con la gobernadora Claudia Pavlovich?



Muy buena, cercana, una Gobernadora que ha hecho grandes esfuerzos por reconstruir el tejido social, diálogo y la viabilidad financiera en su Estado.