Discurso de Colosio sigue vigente: Meade

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el compromiso de impulsar acciones que refrenden el dinamismo de crecimiento económico del Estado, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República estuvo ayer de visita en Hermosillo en reuniones con militantes del partido.



En una de ellas hizo referencia al discurso del sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cual considera sigue vigente.



De cara a las elecciones de 2018, José Antonio Meade acompañado de su esposa Juana Cuevas de Meade, se presentó ante integrantes del Consejo Político Estatal del partido, miembros de los comités municipales, jóvenes y mujeres priistas.



Reconoció el esfuerzo realizado por la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, en la creación de más de 84 mil empleos en sus primeros dos años de administración que han colocado a Sonora como una de las economías sólidas del País.



Señaló que para que la entidad continúe por el camino del crecimiento requiere una propuesta que mejore su infraestructura, que enfrente sus retos de abasto de agua y recupere su fortaleza en el campo, minería y manufactura.



"Sonora es uno de los estados que tiene mayor capacidad de generar prosperidad y en ese ímpetu de fortalecer su infraestructura económica y condiciones de competitividad cuenta con Meade", expuso el precandidato del PRI a la Presidencia de la República.



REFERENCIA A COLOSIO



José Antonio Meade se reunió en el edificio del PRI Sonora con integrantes del Consejo Político Estatal del partido, diputados locales y federales, senadores, alcaldes y funcionarios.



La bienvenida corrió a cargo del dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, quien indicó que los sonorenses están seguros de que en 2018 triunfará la estabilidad y la razón con José Antonio Meade.



"Para 2018 la estabilidad económica no admite a improvisados y por eso estamos seguros de que en 2018 triunfará la razón, de que en 2018 triunfará Meade", apuntó el dirigente del PRI en Sonora.



En su mensaje dirigido a los militantes del partido tricolor, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República aseguró que refrendará el triunfo obtenido en las elecciones de 2012 y reconoció a los hombres y mujeres sonorenses priistas como Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich, que han puesto en alto el nombre del País.



En su intervención hizo referencia al discurso político de Luis Donaldo Colosio, al señalar que a pesar de que hay avances significativos en diferentes ámbitos ve un México con hambre y sed de justicia.



"El discurso de Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación que sigue vigente y principios que debemos acompañar, seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia", puntualizó.



MILITANCIA



Durante su reunión con integrantes de los comités municipales, alcaldes, regidores, diputados y senadores, José Antonio Meade destacó la importancia de la militancia priista en los municipios por tener el pulso de las necesidades de la sociedad.



En el evento estuvo la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, quien reconoció la trayectoria, la experiencia y la honestidad del precandidato priista en el servicio público.



"La victoria se construye todos los días con esfuerzo, dedicación, honestidad, integridad y disciplina, las cosas no nos van a caer del cielo y hay que trabajar muy duro", señaló la Gobernadora.



FORO DE IDEAS



Para el cierre del itinerario público José Antonio Meade sostuvo un foro abierto de encuentro de ideas con jóvenes y mujeres militantes del PRI.



Como parte de la agenda privada, a su llegada a Hermosillo Meade desayunó con la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, y por la noche sostuvo una reunión privada en Los Lagos con empresarios y ex gobernadores de la entidad.