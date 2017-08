"¿18 años no te parecen una eternidad?", cuestiona Fox a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿18 años no te parecen una eternidad, @lopezobrador_? Candidato que vive de presupuestos aprobados y de engañar al pueblo mexicano. https://t.co/vNWMMKjZaU — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 22 de agosto de 2017

El ex presidente Vicente Fox criticó en redes sociales la expresión que el pasado lunes tuvo Andrés Manuel López Obrador en una plenaria de diputados de Morena en el sentido de que no será un candidato eterno ya que su destino es Palacio Nacional o retirarse a casa.“¿18 años no te parecen una eternidad, @lopezobrador_? Candidato que vive de presupuestos aprobados y de engañar al pueblo mexicano”, escribió Vicente Fox en Twitter.El ex Presidente de México compartió en redes sociales la nota principal de hoy de EL UNIVERSAL en la que Andrés Manuel López Obrador afirma que de no ganar en 2018 se irá tranquilo a su finca de Chiapas porque tampoco piensa ser candidato eterno.“.lopezobrador_ me suena a dictador: quien no está contigo está contra ti ¿También tienes un pajarito que te habla?”, se refirió también Fox a otras declaraciones del presidente de Morena que hizo en el sentido de si no se apoya su movimiento entonces se está a favor de la mafia del poder.