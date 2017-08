Critican a esposa del secretario Mnuchin por lujoso atuendo

WASHINGTON D.C. (AP )

La esposa del secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin fustigó a una persona que la criticó por poner en Instagram una foto donde hacía alarde de su lujoso atuendo.



Louise Linton colocó el lunes una foto de ella misma bajando de un avión oficial en Kentucky con Mnuchin, y mencionando que estaba vistiendo prendas de Tom Ford y Valentino.



Un usuario comentó: "¡Qué bueno que estás disfrutando de tu viaje pagado por los contribuyentes! #deplorable".



Linton, quien es actriz, respondió al usuario que estaba “adorablemente divorciado de la realidad”, y aseguró que ella y Mnuchin, quien fue inversionista y ejecutivo de Goldman Sachs, pagan más impuestos que la otra persona.



"Estoy bastante segura de que la cantidad de dinero que pagamos cada año es mucho más de que lo que tú estarías dispuesto a pagar si estuvieras en esa posición”, escribió Linton.



Calificó al comentarista de ser "pasivo agresivo" y “molestoso” y le sugirió “mejor ve a relajarte viendo el nuevo ‘Game of Thrones’".



La cuenta de Linton en Instagram es privada, pero en redes sociales circuló una foto de su mensaje. Ni Linton ni el Departamento del Tesoro respondieron de inmediato a solicitud de The Associated Press para comentar al respecto.



Mnuchin fue a Kentucky el lunes para un evento con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell y para visitar Fort Knox.



Linton, nacida en Escocia, pidió disculpas el año pasado en medio de críticas por su autobiografía, en que relataba el año que pasó en África como adolescente. Los críticos consideraron que ofrecía una imagen distorsionada de la realidad en el continente.



Linton ha tenido pequeños roles en películas y programas de televisión, y más recientemente ha trabajado como productora. Mnuchin produjo varias películas antes de que el presidente Donald Trump lo designara para encabezar el Departamento del Tesoro. La pareja se casó en junio en una ceremonia a la que asistió el mandatario.