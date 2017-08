Pasajero:Tren iba 'superrápido' cuando chocó dejó 42 heridos

UPPER DARBY, Pennsylvania(AP )

Docenas de pasajeros y el maquinista de un tren resultaron heridos a primera hora del martes en un choque de convoyes en una estación en un suburbio de Filadelfia, según las autoridades.



Ninguno de los 42 heridos en el siniestro presentaba lesiones que pongan en peligro sus vidas, señaló Heather Redfern, portavoz de la Autoridad de Transportes del Sureste de Pensilvania (SEPTA, por sus siglas en inglés).



Un tren de la línea Norristown de alta velocidad que llegaba a la estación se estrelló contra otro vacío que estaba estacionado en la terminal de la calle 69 en Upper Darby, alrededor de las 00:15 horas del martes.



El maquinista fue atendido en un hospital antes de recibir el alta, dijo Redfern horas después.



Un pasajero, Raymond Woodard, dijo a la televisora WPVI que viajaba de regreso a su casa cuando se produjo el choque.

“Escuché al tren andar muy rápido, superrápido”, dijo. “Alcé la vista y dije, ‘¿por qué vamos tan rápido’? Y entonces chocamos con el tren. ¡Bum! Caí de mi asiento, se rompió el vidrio de la ventana, me golpeé la cabeza. Todos estaban en el suelo”.

La autoridad de transporte está investigando la causa del accidente.

Los trenes Norristown retomaron su actividad, aunque los convoyes exprés no circulaban el martes, apuntó Redfern, agregando que los usuarios del servicio podrían experimentar algunas demoras.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, indicó el alcalde de Upper Darby, Nicholas Micozzie, en una conferencia de prensa antes en el día.

Un pasajero dijo a la prensa en el lugar que el maquinista estaba “machacado”. “Había sangre por todas partes”, añadió.

Cuatro personas resultaron heridas en febrero en un choque cerca de la Terminal de la calle 69 que afectó a tres trenes fuera de servicio. En su momento la agencia de transportes indicó que un tren había chocado por detrás con otro, en una vía circular que utilizan los trenes para volver a entrar en servicio. Varios vagones descarrilaron y golpearon a un tercer tren en una vía cercana.

CORRIGE que en el accidente de febrero cuatro personas resultaron heridas, no murieron