Reportan como desaparecido a presunto jefe de sicarios de "El Ojos"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Familiares de Édgar Beltrán Vázquez, El Primo Beltrán, quien según las autoridades locales y federales fungía como jefe de sicarios del capo abatido por la Marina en Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, reportaron a las autoridades su desaparición, por lo que se implementaron los protocolos en la procuraduría capitalina para dar con su paradero.



Según el reporte que sus familiares cercanos proporcionaron al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) de la procuraduría local, El Primo Beltrán perdió contacto con ellos desde principios de mes, cuando las autoridades iniciaron su búsqueda para E por su presunta participación en actividades delictivas en Tláhuac.



Detalla que enviaba mensajes de texto y mandaba su ubicación; la última que recibieron fue en el Valle de Chalco. Sin embargo, se preocuparon cuando el 10 de agosto dejó de comunicarse, esperaron una semana y al no saber de él hicieron el reporte ante el Capea el 17 de este mes y hasta la fecha se desconoce su paradero.



Su pareja sentimental detalló a las autoridades que lo buscó en hospitales y cárceles del Sistema Penitenciario capitalino y no está recluido, lo mismo hizo en el Estado de México y preguntó por él a sus amigos y en entidades como Morelos y Guerrero, donde tampoco lo ubicó.



Sus familiares temen por su vida, pues al caer abatido El Ojos creen que alguno de sus rivales quiera tomar represalias contra él; las autoridades consideran que Beltrán está escondido en la Ciudad, pues sobre él pesa también una investigación por los delitos de homicidio doloso, tráfico de drogas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.





Édgar Beltrán además de ser uno de los principales sicarios de El Ojos, estaba encargado también de la seguridad del hijo de Miguel Ángel Pérez Rodríguez El Micky o el MK, quien ahora sigue un proceso penal por el homicidio de un ex comandante en el Estado de México.



El Primo Beltrán es uno de los principales objetivos de las autoridades de la Ciudad, por presuntamente estar entre los sucesores de El Ojos.