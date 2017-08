Reportan baja de homicidios durante julio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El delito de homicidio se contuvo durante el mes de julio en México, afirmó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Álvaro Vizcaíno.



“En el mes de julio de este año, en relación con junio pasado, tenemos una reducción de los homicidios dolosos de menos 9.3%, esta no es una reducción marginal.



“En el mes pasado se contuvo y se redujo de manera importante el incremento que veníamos viviendo en materia de homicidios dolosos en el País”, aseveró.



Datos del Sesnsp indican que en julio se iniciaron 2 mil 29 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en junio se abrieron 2 mil 237.



Aunque hubo una disminución de 9.3% de un mes a otro, junio de 2017 es el quinto mes con más asesinatos de las últimas dos décadas.



“Es una buena noticia la reducción de los homicidios que estábamos viviendo”, mencionó durante su participación en el foro “Hacia la consolidación del sistema penal acusatorio”.



En presencia de funcionarios federales, legisladores y especialistas, Vizcaíno también destacó que la incidencia delictiva total disminuyó 6.6% el mes pasado.



“En julio tuvimos 10 mil 510 delitos menos que en el mes de junio pasado, esperamos que esto se convierta en una tendencia”, expuso”, dijo, “estos datos nos hablan de que no hay una relación entre incidencia delictiva y el sistema de justicia”, enfatizó en la antigua sede del Senado.



“Los problemas del sistema de justicia están en algunos operadores que no se han capacitado suficientemente y en piezas que no han terminado de consolidarse”.