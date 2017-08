"Está el PRI obligado a desdoblarse hacia la izquierda", MFB a El País

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Si algo le puede hacer daño al PRI es desdoblarse hacia la derecha, como le sucedió al PRD, afirma Manlio Fabio Beltrones Rivera en una entrevista al diario El País.



"El PRI está obligado históricamente a desdoblarse hacia la izquierda, como un partido progresista, no un grupo conservador", agrega quien fuera el dirigente del PRI en la entrevista con el diario español.



"De ahí la importancia de la postulación de un candidato. Si el candidato que resuelva el PRI es de carácter conservador, no laico y gira a la derecha, el PRI perderá su esencia", añade.



Asegura que no busca la candidatura del 2018, sino más bien aportar la forma de construir acuerdos para que el País tenga una nueva y eficaz gobernabilidad.



En la pasada asamblea del PRI decidió abrirse a la posibilidad de presentar como candidato a la Presidencia a un simpatizante del tricolor.



Al preguntársele sobre la pérdida de casi cinco millones de votos en estados tan importantes como Nuevo León o Veracruz, respondió que el PRI no ha perdido aún.