PGR presenta 82 pruebas contra Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la continuación de la audiencia inicial del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República presentó 82 elementos de prueba en contra del ex mandatario.



Entre las pruebas presentadas destacan diversos informes de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz en los que se refieren desvíos por parte de la Secretaría de Educación, los dictámenes contables y las declaraciones de José Juan Janeiro, Alfonso Ortega López y Arturo Bermudez Zurita.



Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) expuso la red de desvíos y lavado de dinero que se le imputa al ex gobernador.



Durante su intervención, la cifra de desvíos ordenados por Duarte aumentó de 580 millones de pesos a mil 670 millones de pesos.



Por el momento, el Juez ordenó el receso de la audiencia, pero al volver el abogado del ex mandatario expondrá sus elementos de prueba para demostrar la inocencia de su cliente.



Entre las pruebas que el abogado había ofrecido se encuentran la comparecencia de Alfonso Ortega López, sin embargo, a pesar de tener notificación de presentación no asistió a la diligencia, por lo que el juez le concedió 48 horas para justificar su falta, de lo contrario hará efectivo el arresto.