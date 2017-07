Trump se queja en Twitter sobre "filtración ilegal"

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump se quejó el sábado en Twitter sobre una nota del diario The Washington Post según la cual el embajador de Rusia ante Estados Unidos dijo que habló de asuntos electorales con el senador estadounidense Jeff Sessions cuando ambos hombres se entrevistaron durante la contienda presidencial de 2016.



Trump tuiteó: “Una nueva filtración de INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA del Amazon Washington Post, esta vez contra el SJ Jeff Sessions. ¡Estas filtraciones ilegales, como la de Comey, deben cesar!". En el tuit original en inglés, Trump usó las iniciales A.G. de Attorney General (secretario de Justicia).



Poco después, en alusión a trascendidos de que estaría estudiando indultos para asesores o allegados que están bajo investigación, tuiteó: “Si bien todos coinciden que presidente de EEUU tiene pleno poder para indultar, para qué pensar en eso si único crimen hasta ahora son FILTRACIONES contra nosotros. NOTICIAS FALSAS”.



El viernes, The Washington Post citó de forma anónima a funcionarios estadounidenses que describieron escuchas de los servicios de espionaje estadounidenses al embajador Sergey Kislyak sobre sus reuniones con Sessions, quien era asesor de Trump en política exterior y que ahora funge como secretario de Justicia.



También informó que Trump ha estado averiguando acerca de su autoridad pata indultar a colaboradores, parientes e incluso a sí mismo en relación con la investigación sobre la injerencia rusa.



El presidente, quien asegura que no se ha cometido delito alguno, ha instado a las autoridades judiciales a encausar a los filtradores.



La secretaria de Justicia ha dicho que Sessions mantiene su afirmación anterior de que nunca conversó con funcionarios rusos sobre cualquier tipo de interferencia con la elección del año pasado y que culminó con la victoria de Trump.



La semana próxima, el hijo mayor de Trump, Donald Jr; su yerno y principal asesor en la Casa Blanca, Jared Kushner, y un ex jefe de su campaña, Paul Manafort, deben comparecer ante las comisiones del Senado que indagan en la injerencia rusa.