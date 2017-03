Mitad de mexicanos deportados no ha concluido educación básica

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Más de la mitad de los mexicanos que son deportados de Estados Unidos regresan sin haber concluido la educación obligatoria, alertó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta cantidad representa a cerca de 109 mil personas que regresaron al País en 2016, en la mayor parte de los casos se trata de personas que no pudieron terminar la primaria.Durante la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación, el titular de la cartera educativa Aurelio Nuño Mayer señaló que más del 50% de los migrantes mexicanos de retorno no terminaron la primaria o la secundaria.Información del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que en 2016 fueron deportados al País poco más de 219 mil mexicanos; de ellos, 13 mil 746 eran menores de edad, la mayoría sin la compañía de un adulto.“Más de la mitad de los mexicanos que están regresando a nuestro País por diversos motivos son adultos que no pudieron terminar la primaria o la secundaria. Lo que más requieren son los servicios del INEA para que puedan concluir su primaria, su secundaria y después si quieren continuar con el resto de los estudios”, señaló el funcionario.El miércoles en Piedras Negras, Coahuila, las secretarías de Educación Pública y de Gobernación pusieron en marcha la instalación de módulos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en once puntos de repatriación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).A través de estos módulos, los mexicanos que sean deportados de Estados Unidos podrán recibir información sobre cómo revalidar sus estudios o los de sus hijos, cómo reincorporarse al sistema educativo nacional inclusive si no tienen papeles, o cómo continuar sus estudios a través del sistema de educación para adultos.La presentación del convenio entre la SEP y la SEGOB se dio en el marco de la promulgación que hizo el presidente Enrique Peña Nieto de una serie de disposiciones para facilitar la reintegración al sistema educativo de estudiantes mexicanos que se educaron en Estados Unidos. El presidente señaló que estas medidas fueron diseñadas especialmente para las profesiones no reguladas a través de la cual se reconocerán grados sin documentos académicos ni de identidad.Como parte de estas medidas para recibir a los migrantes en retorno, en las próximas semanas la dependencia federal anunciará un programa para dar cursos intensivos en los 120 municipios del país donde hay mayor cantidad de migrantes en retorno, para connacionales que regresaron a México sin hablar o dominar el idioma español.El programa se llevará en conjunto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el objetivo es que los niños y adultos adquieran un nivel de español que les permita reinsertarse en el sistema educativo mexicano y requerirá una inversión de 60 millones de pesos adicionales al presupuesto del instituto.Durante su discurso, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , recordó que como parte de los programas que se han instaurado para recibir a los migrantes en retorno, se encuentra el que ha facilitado el trámite de actas de nacimiento y la entrega de estos documentos en 37 entidades de Estados Unidos y la interconexión de las oficinas del registro civil.