No trabajamos con campañas sucias, responde Morena a Sola

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, rechazó la oferta de Antonio Sola para hacer la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues aseguró que su partido no trabaja con generadores de campañas sucias.



El martes, El Universal publicó una entrevista en la que Sola, artífice de la campaña “Un peligro para México” en contra de López Obrador en 2006, confirmó que le encantaría hacer la campaña presidencial del tabasqueño en 2018.



Al respecto, Polevnsky dijo a este diario que no consideran a Sola para hacer la campaña de Morena.



“No trabajamos con campañas sucias, en Morena trabajamos con base en principios. No consideramos para nada ese ofrecimiento (de Sola), es una realidad absoluta. En 2006 era hacer una campaña sucia, donde el que ganaba era el que pagaba”, expresó.



La secreraría general del Comité Ejecutivo Nacional del partido agregó que la oferta de Sola significa que Morena está cerca del triunfo en las próximas elecciones, “no sólo la presidencial de 2018, sino también los comicios de este año”.