Reitera López Obrador su respeto a las Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, reiteró su respeto hacia las Fuerzas Armadas.



"Están muy nerviosos en la mafia del poder. Siguen provocando. Reitero, respetamos a las Fuerzas Armadas".



Los soldados son pueblo uniformado, hijos de campesino y obreros, dijo en un mensaje en redes sociales el ex jefe de gobierno de la ciudad de México.



"Están con nosotros. Así lo expresaron en la elección de 2006 y 2012, y así va a ser en el 18", apuntó.



"La única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no vamos a reprimir al pueblo con el Ejército, no es para eso el Ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y violencia atendiendo las causas".