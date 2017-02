México podría ir a la ONU para defender a mexicanos: SRE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras enfatizar que México no acepta decisiones unilaterales de otros gobiernos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , advirtió que México no dudará en acudir a organismos multilaterales, particularmente la ONU, para denunciar acciones que toma Estados Unidos."Quiero dejar claro, de manera enfática, que el Gobierno de México y el pueblo de México no va a aceptar decisiones que de manera unilateral imponga otro gobierno", puntualizó.Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó distintas órdenes en las que autoriza las deportaciones masivas. Además contempla que deportará a través de sus fronteras (Norte y Sur) a cualquier ciudadano sin importar su nacionalidad.El canciller mexicano subrayó que el Gobierno de México va a utilizar todas las medidas jurídicas para defender a los connacionales.Se tendrá, dijo, un despliegue sin precedentes para que los mexicanos conozcan sus derechos y así actuar por la vía jurídica, con respeto al estado de derecho de Estados Unidos.Señaló que ya se analizan casos colectivos e individuales en donde se presume violación al debido proceso y a los derechos humanos."México no dudará en acudir a organismos multilaterales, empezando por la ONU, para defender los derechos y las libertades", manifestó Videgaray.