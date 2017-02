The Washington Post estrena lema, sobre la democracia

WASHINGTON D.C. (AP)

El diario The Washington Post tiene un nuevo lema en su página web: "La democracia muere en las tinieblas". La frase aparece debajo del nombre del diario en su sitio web, pero no en el mismo lugar en la versión impresa del miércoles.



El fundador y director general de Amazon.com, Jeff Bezos, utilizó frase en una entrevista el año pasado cuando se le preguntó por qué había comprado el diario.



"Me parece que muchos de nosotros creemos que la democracia muere en las tinieblas, que ciertas instituciones tienen un papel muy importante para asegurar que haya luz. Y creo que The Washington Post tiene un lugar, un lugar importante, para hacer eso porque resulta que nuestra sede está en la capital de los Estados Unidos de América", dijo en esa ocasión.



La vocera Kris Coratti dijo en un correo electrónico que el diario empezó a usar el lema la semana pasada al lanzar su nuevo canal en Snapchat Discover. Dijo que apareció online el martes.



"Es algo que venimos diciendo internamente desde mucho tiempo al referirnos a nuestra misión. Pensamos que sería una declaración de valor buena y concisa, que transmite lo que somos a los muchos millones de lectores que vinieron a nosotros por primera vez durante el año pasado", escribió Coratti.