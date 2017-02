Arrestan a sospechoso de asesinar a una familia

TOOMSUBA, Mississippi (AP)

Una persona está detenida y acusada de matar a tiros a un niño de 5 años, su madre, su abuela y su tía en su casa en el Este de Mississippi, se informó el miércoles.



El jefe de policía del condado de Lauderdale, Ward Calhoun, dijo a la televisora WTOK que los delitos de homicidio agravado de los que está acusado el sospechoso posiblemente conllevan pena de muerte.



Los investigadores no han dado a conocer el nombre de la persona detenida.



Los cuatro cadáveres fueron hallados el martes en la vivienda en Toomsuba, una población cerca del límite con Alabama. No se ha dado a conocer el motivo.



Los muertos fueron identificados como Edma Durr, de 65 años, y sus hijas, Tomecca Pickett, de 42, y Kiearra Durr, de 27, junto con el hijo de Pickett, Owen, de 5 años.



La policía cree que la matanza se produjo el lunes por la noche. No había señales de irrupción forzada en la vivienda.