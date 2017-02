Florida facilitaría demandas a médicos que realicen abortos

TALLAHASSEE, Florida (AP)

Las mujeres podrían demandar a los médicos por lesiones físicas o emocionales derivadas de realizarse un aborto, de acuerdo con un proyecto de ley en discusión en la cámara baja de Florida.



Con 9 votos contra 7, el panel de la cámara aprobó el miércoles el proyecto que daría un plazo mayor para iniciar una demanda que el permitido para otros tratamientos médicos.



Los partidarios de la medida dicen que favorece a las mujeres que no han recibido la debida información sobre las consecuencias de interrumpir su embarazo.



La organización que representa a los médicos de Florida se opone a la ley.



No está claro si el proyecto puede ser aprobado, ya que no hay otro equivalente en el Senado estatal.