Padrés inicia huelga de hambre; CNDH verifica su salud

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de dos visitadores, verificó el estado de salud del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés , quien se encuentra en huelga de hambre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.El 16 de noviembre de 2016, al político se le dictó auto de formal prisión por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.A través de un comunicado, se informó que los representantes de la CNDH pretendieron convencer al ex mandatario para que cesara el ayuno, que inició hace unas horas, situación que él dijo que valoraría.A pesar de la huelga, Guillermo Padrés se encuentra buen estado de salud, informó la CNDH.Autoridades penitenciarias señalaron que al ex gobernador de Sonora se le han proporcionado miel, limones y agua, además de que se mantienen al pendiente de su estado y su integridad física.