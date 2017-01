Renuncié no sólo para defenderme, también haré "política interna"

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

Luego de haber renunciado al cargo de Cónsul de México en Barcelona, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (PRI) calificó como “falsas, inaceptables, abominables y algo monstruoso” las acusaciones sobre tratamientos con medicamentos clonados a enfermos de cáncer.



“Tratar de acusarme de algo tan increíblemente falso es solamente parte de una estrategia enferma para desprestigiarme, ya sea por fines políticos o por una falsa información que les hayan dado”, expresó.



El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien asumió el cargo como cónsul en Barcelona el 19 de octubre de 2015, presentó su renuncia con carácter de irrevocable este fin de semana, detalló la Cancillería en un comunicado.



En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que se trata de una estrategia político electoral del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en vísperas de unas elecciones donde se habrán de renovar las 212 presidencias municipales.



Vía telefónica desde Barcelona, Herrera Beltrán explicó que decidió renunciar no sólo para defenderse de “las abominables” acusaciones de Yunes Linares, sino para comenzar a hacer política “interna”.



El ex mandatario y ex Senador aseguró que de su parte no hay nada en contra de Yunes Linares ni ningún pleito personal que en los últimos 30 años se haya llevado entre las patas al estado de Veracruz.



El jefe político de una camada de jóvenes priistas, rechazó sentirse corresponsable de los actos y omisiones del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues afirmó que “nadie puede asumir penas trascendentales ni responsabilidades de quienes puedan haber violado la ley ni cumplido con compromiso de servirle a los veracruzanos”.