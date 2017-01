Trump da giro de 180 tras denunciar protestas

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump está dando un giro de 180 grados sobre las protestas que resonaron el sábado por Washington y en todo el mundo.



Trump tuiteó el domingo por la mañana: "Las protestas pacíficas son un símbolo de nuestra democracia".



Y luego agregó: "Aun cuando yo no siempre estoy de acuerdo, reconozco los derechos de la gente a expresar sus opiniones".



Tuiteó estos mensajes menos de dos horas después de que denunciar las protestas, que atrajeron a más de un millón de personas. Había dicho que "¡Tenía la impresión de que acabábamos de tener unas elecciones! ... ¿Por qué esta gente no votó?"



Si bien Trump alega que los manifestantes no votaron, eso parece poco probable.



Trump ganó la elección del Colegio Electoral, lo que lo llevó a la Casa Blanca, pero la demócrata Hillary Clinton obtuvo la mayoría del voto popular, casi tres millones más que Trump.