Tormentas en Georgia dejan 11 muertos

ATLANTA(AP)

Once personas murieron y 23 resultaron heridas debido a tormentas en el sur de Georgia, informaron el domingo las autoridades.



Catherine Howden, de la agencia de emergencias local, dijo que los fallecimientos ocurrieron en los condados de Cook, Brooks y Berrien, cerca de los límites con Florida.



Añadió que las muertes se debieron al mal tiempo pero no pudo especificar si se trató de tornados. Las autoridades habían emitido avisos de tornados para la zona.



Las cuadrillas de rescate fueron al lugar a evaluar los daños. De inmediato no se dio más información al respecto.



El sur de Estados Unidos está siendo azotado por tormentas, vientos fuertes y aguaceros torrenciales este fin de semana. Cuatro personas murieron cuando un tornado con vientos de 220 kilómetros por hora (136 millas por hora) arrasó con 40 kilómetros (25 millas) de terreno en el sur de Mississippi antes del amanecer del sábado.



Se ha pedido a la población tomar medidas de precaución ante posibles tornados en los condados de Echols, Clinch y Ware en el sudeste de Georgia y se vaticinaban fuertes tormentas en el noroeste de Florida.